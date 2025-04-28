Как мошенники выманивают деньги с карт "Привабанка"

Клиентам "Приватбанка" звонят мошенники, которые называют себя сотрудниками "службы безопасности" кредитора и сообщают о якобы подозрительных транзакциях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Мошенники действуют по специальной схеме, которая состоит из следующих шагов:

Аферисты звонят и говорят, что в течение последних 20 минут с карты лица было осуществлено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора.

Они предлагают отменить перевод средств и оформить страхование. Более того, аферисты давят, чтобы люди оперативно выполняли их требования. Например, мошенники просят записать голосовое сообщение или верифицировать данные банковской карты.

Мошенники также могут назвать так называемый "персональный номер", который якобы есть на официальном сайте "Приватбанка".

Важно! Владельцам карт "Приватбанка" с номера 044 364 53 20. Все это нужно, поскольку аферисты пытаются выманить данные клиентов для получения персональных данных и завладения средствами клиентов "Приватбанка".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что настоящие представители "Приватбанка" никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты. Именно поэтому украинцев призывают быть осторожными и никому не сообщать личные данные, а также не проводить финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц.

Интересно! В конце марта "Приватбанк" сообщил о повышении ставок по всем депозитам. Изменения касаются, как для новых депозитных вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки.

В Центре противодействия дезинформации объяснили как действовать, если человек получил подозрительный звонок или сообщение: