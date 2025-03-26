"Приватбанк" изменит ставки по депозитам

Приватбанк сообщил о повышении ставки по всем основным видам депозитных вкладов. Ожидается, что новые ставки будут действовать как для новых депозитных вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки, пишет 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

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В "Приватбанке" добавили, что новые ставки для депозитов, которые начнут действовать с 1 апреля, вводят для таких целей:

Обеспечение сбережений в гривнах;

Сделать эти депозиты "более привлекательными".

Что такое депозит Это средства, которые вкладчик передает банку для безопасного хранения и получения пассивного дохода, при условии, что на размещенную сумму банк начисляет проценты.

Новые ставки по депозитам в "Приватбанке":

Депозиты сроком от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода;

Вклады на срок от 6 до 9 месяцев будут иметь ставку на уровне 10% годовых;

Для так называемых коротких вкладов на 4 – 5 месяцев будут иметь ставку на уровне 12% годовых.

Важно! По депозитным вкладам "Слава Героям" ставку повысят до 14% годовых. Это означает, что специальный депозит для защитников и защитниц Украины будет иметь самую высокую ставку. На сегодня ставка по этому депозиту составляет 13,5% годовых. Кроме того, сейчас ставки по всем другим депозитам в "Приватбанке" колеблются от 2,5% годовых до 13,5% годовых.

Напомним, что два банки в Украине объявили о закрытии ряда отделений. Речь идет о ПУМБ и "Укрэксимбанк". Например, ПУМБ закрывает филиал в городе Краматорск, что в Донецкой области. Отделение банка прекратит работу 31 марта 2025 года.