Forbes назвал самую богатую певицу в мире: она стала миллиардершей всего год назад

Издание Forbes обновило информацию о капитале американской певицы Тейлор Свифт. Состояние звезды не просто выросло, но и помогло ей получить новое звание.

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии

По состоянию на 7 октября 2024 года Forbes оценили капитал Тейлор Свифт в 1,6 миллиарда долларов. Напомним, что звезда стала миллиардершей в октябре 2023 года. Благодаря этому она возглавила рейтинг самых богатых женщин-музыкантов.

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Основой капитала Тейлор Свифт стали доходам от тура Eras, который начался в мае 2023 года и будет продолжаться до 8 декабря 2024 года, и стоимости ее музыкального каталога. Исполнительница вошла в клуб миллиардеров с капиталом в размере 1,1 миллиарда долларов.

Сейчас ее состояние включает почти 600 миллионов долларов, полученных от роялти и гастролей. Еще примерно в 600 миллионов долларов оценивают музыкальный каталог звезды. Еще около 125 миллионов долларов – это инвестиции в недвижимость.

Напомним, что подруга Тейлор Свифт – Селена Гомес – в 2024 году также стала миллиардершей. Львиную долю ее капитала составляет доля в компании Rare Beauty, которую она создала в 2019 году.