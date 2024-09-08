Селена Гомес стала миллиардершей

Американская звезда стала одной из самых молодых миллиардеров в мире, которые "сделали себя сами". Свой капитал она заработала благодаря музыкальному творчеству, актерству и собственному бизнесу.

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Селена Гомес создала косметический бренд Rare Beauty в 2019 году, который стал популярным среди блогеров и других знаменитостей. Еще одним источником доходов звезды являются социальные сети. Именно этот бизнес принес звезде 81,4% ее капитала. В Instagram за артисткой следят 424 миллиона подписчиков. Благодаря этому Селена Гомес подписала ряд контрактов с известными брендами:

Контракт с компанией Puma принес звезде 30 миллионов долларов;

Тогда как благодаря сотрудничеству с брендом Coach Гомес заработала 10 миллионов долларов.

Селена Гомес также имеет собственный сериал. Речь идет о проекте "Убийства в одном здании", который насчитывает уже 4 сезона. По приблизительным подсчетам, один сезон приносит Гомес около 6 миллионов долларов. Еще часть ее состояния приходится на недвижимость. Всего в 2024 году ее состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что в 2023 году американская певица Тейлор Свифт также впервые вошла в рейтинг миллиардеров. Тогда ее капитал оценили в 1,1 миллиарда долларов. На сегодня ее состояние составляет 1,3 миллиарда долларов, согласно данным Forbes.