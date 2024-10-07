Принимают ли доллары 2006 года

В Украине можно обменять все доллары, которые были выпущены з 1914 года. То есть ни номинал банкноты, ни год ее выпуска никоим образом не влияют на то, могут ли с ней проводить операции. Об этом сообщает украинский Нацбанк.

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Это означает, что доллары 2006 года должны принимать в банках и обменниках. Однако купюры, которые клиент предлагает для обмена, должны быть в надлежащем состоянии. Финансовые учреждения могут отказываться обменивать значительно изношенные или поврежденные доллары, как и фальшивые купюры.

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Также стоит добавить, что Федеральная резервная система США не сообщала о введении никаких ограничений по использованию банкнот американского доллара через год выпуска и тому подобное. К тому же американское правительство ведет политику, которая предусматривает, что все образцы банкнот Федерального резерва является законным платежным средством независимо от года выписку.