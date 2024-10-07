Forbes назвав найбагатшу співачку у світі: вона стала мільярдеркою лише рік тому

Видання Forbes оновило інформацію про капітал американської співачки Тейлор Свіфт. Статки зірки не просто зросли, але й допомогли їй отримати нове звання.

Тейлор Свіфт стала найбагатшою жінкою у музичній індустрії

Станом на 7 жовтня 2024 року Forbes оцінили капітал Тейлор Свіфт в 1,6 мільярда доларів. Нагадаємо, що зірка стала мільярдеркою у жовтні 2023 року. Завдяки цьому вона очолила рейтинг найбагатших жінок-музикантів.

Зверніть увагу Чи дійсні долари 2006 року: пояснення від НБУ

Основою капіталу Тейлор Свіфт стали доходам від туру Eras, який почався у травні 2023 року та буде тривати до 8 грудня 2024 року, та вартості її музичного каталогу. Виконавиця увійшла до клубу мільярдерів з капіталом у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Наразі її статки включають майже 600 мільйонів доларів, отриманих від роялті та гастролей. Ще приблизно в 600 мільйонів доларів оцінюють музичний каталог зірки. Ще близько 125 мільйонів доларів – це інвестиції у нерухомість.

Нагадаємо, що подруга Тейлор Свіфт – Селена Гомес – у 2024 році також стала мільярдеркою. Левову частку її капіталу становить частка в компанії Rare Beauty, яку вона створила у 2019 році.