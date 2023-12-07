В этом году издание Time признало Тейлор Свифт "Человеком года-2023". Автор песен опередила в этой категории Владимира Путина, Си Цзиньпина и британского короля Чарльза III. Это также повод больше узнать о финансовом положении сосуда.

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Каким капиталом владеет Тейлор Свифт

Именно в 2023 году всемирно известная певица получила статус миллиардерши. Важная особенность финансового успеха взгляда – это то, как именно Тейлор Свифт зарабатывала. Дело в том, что она стала миллиардершей, прежде всего, благодаря музыке.

Это достаточно уникальный случай. Ведь в последние годы большинство известных людей из музыкальной индустрии достигали такого результата благодаря бизнесам, развитию собственных брендов, инвестиций и т.д.

Любопытно! В 2022 году "Человеком года" по версии TIME признали Владимира Зеленского и весь украинский народ.

Forbes оценил ее капитал в 1,1 миллиарда долларов. Среди основных статей дохода следующие:

Более 500 миллионов долларов звезда получила в виде роялти за музыку и гастроли;

звезда получила в виде роялти за музыку и гастроли; За первый этап тура "Eras", который еще продлится несколько месяцев, певица получила более 190 миллионов долларов после уплаты налогов;

Еще 500 миллионов долларов Тейлор Свифт получила за счет роста стоимости ее музыкального каталога;

Тейлор Свифт получила за счет роста стоимости ее музыкального каталога; Еще 35 миллионов долларов Свифт принес показ в кинотеатрах фильма "Taylor Swift: The Eras Tour" за первые две недели.