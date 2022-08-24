О новых шагах PSP Investments стало известно благодаря документам Комиссии по ценным бумагам и биржам. Компания, управляющая активами стоимостью в 180 миллиардов долларов, не ответила на запрос о комментариях.

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Неожиданное решение PSP Investments

За три месяца второго квартала PSP Investments сократила свои позиции в ряде компаний-гигантов из США. Речь идет о:

Apple – стоимость акций колеблется на уровне 166,76 доллара за штуку, рыночная капитализация составляет 2,68 триллиона долларов;

– стоимость акций колеблется на уровне за штуку, рыночная капитализация составляет 2,68 триллиона долларов; Tesla – цена активов производителя электрокаров составляет 904,50 долларов за штуку, рыночная капитализация компании равна 947,50 миллиарда долларов.

– цена активов производителя электрокаров составляет за штуку, рыночная капитализация компании равна 947,50 миллиарда долларов. Microsoft – ценные бумаги корпорации стоят 276,01 доллара за штуку, рыночная капитализация техгиганта остановилась на отметке в 2,05 триллиона долларов, согласно Yahoo!Finance.

Актуально! Нефть стремительно растет в цене после заявления Саудовской Аравии о возможности сокращения государствами по ОПЕК+ объемов добычи сырья. На фоне этого марка Brent пересекла важную психологическую отметку – 100 долларов за баррель.

Канадская компания приобрела больше акций американской сети гипермаркетов Walmart за аналогичный период. Речь идет о 146 543 акциях. К концу второго квартала в инвестиционном портфеле канадского фонда было 898 368 ценных бумаг Walmart. Актуальные позиции компании на рынке:

акции торгуются на рынке по цене на уровне 134,40 доллара за штуку;

за штуку; рыночная стоимость сети гипермаркетов составляет 368,46 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Детали продаж акций американских гигантов

PSP Investments продала 680 541 акцию Apple, чтобы завершить второй квартал с 3,2 миллиона ценных бумаг производителя смартфонов iPhone. В целом акции Apple обесценились на 23% в первой половине этого года. Для сравнения Индекс S&P 500 за это время потерял 21%. С начала третьего квартала акции техгиганта выросли на 25%, в то время как Индекс пошел вверх на 12%.

Компания из Канады также продала 68 242 акций американского производителя электромобилей и завершила квартал со 127 018 ценными бумагами Tesla. За последние 6 месяцев активы компании подешевели на 36%. С начала третьего квартала они выросли на 32%.

Что касается акций Microsoft, то PSP Investments лишилась 476 302 активов техгиганта. Таким образом, сократив свои инвестиции в американскую корпорацию до 1,8 миллиона акций. Ценные бумаги Microsoft упали в цене на 24% в первой половине 2022 года, а с начала третьего квартала они выросли 11%.