Обе компании решили уволить сотни работников в России. Microsoft и IBM пополнили список известных американских и европейских компаний, среди которых Goldman Sachs, McDonald's и Disney , анонсировавшие выход с рынка или прекращение операций в России.

Обращение в 2007 год, – Институт международных финансов о последствиях войны в Украине для России

Техгиганты уволили сотни работников в России

International Business Machines Corporation (далее IBM) приостановила деятельность в России в марте, но продолжала выплачивать зарплату работникам. В специальной записке для сотрудников от 30 мая председатель и генеральный директор Арвинд Кришна объявил об "упорядоченном сворачивании" бизнеса в России. То есть компания полностью покидает этот рынок. По его словам, всех местных работников уволят.

Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности. Мы осознаем, что эта новость сложна, и я хочу заверить их, что IBM будет продолжать поддерживать их,

– сообщил генеральный директор компании.

В то время как компания Microsoft решила существенно сократить свой бизнес в России. Это решение было принято из-за изменения экономических перспектив и влияния на их бизнес в России. Американский техгигант приостановил новые продажи и услуги в этой стране в марте. Однако компания продолжает обслуживать клиентов, с которыми работали до начала войны.

В Microsoft добавили, что будут продолжать выполнять имеющиеся договорные обязательства перед российскими клиентами, пока решение о приостановка новых продаж будет оставаться в силе. В то же время компания уволила 400 работников . Они добавили, что продолжат сотрудничать с уволенными работниками для того, чтобы гарантировать для них уважение и полную поддержку со стороны компании.