Как Китай захватывает рынок цветных металлов

Западные металлургические заводы переживают кризис. Быстрое наращивание перерабатывающих мощностей в Китае сильно снижает маржу во всей цепочке цветных металлов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, заводы по выплавке меди в Намибии и на Филиппинах недавно были остановлены и переведены в режим технического обслуживания после того, как выросли тарифы на переработку.

Важно! Аналогичный завод в Маунт-Айзе (Австралия) станет нерентабельным после завершения производства в этом месяце.

Австралийское правительство также столкнулось с экстренными призывами поддержать другие предприятия – заводы по переработке цинка и свинца Nyrstar и алюминиевый завод Tomago, который принадлежит Rio Tinto.

Доля Китая в глобальной выплавке цветных металлов неуклонно растет, приближаясь к уровню доминирования, который уже позволил Пекину использовать экспорт таких стратегически важных минералов, как вольфрам и висмут, как геополитический рычаг.

Доминирование Китая в металлургии

По данным Всемирного бюро статистики металлов, доля Китая в мировом производстве рафинированного цинка выросла с 33% в 2007 году до почти 50% в 2024-м. На Китай также приходится около 60% мирового производства первичного алюминия

Примечательно! Избыточное производство алюминия в КНР поставляется на экспорт в виде полуфабрикатов. Если в 2010 году Китай экспортировал 2 миллиона тонн, то в прошлом году уже 6 миллионов тонн.

Темпы роста оказались слишком высокими даже для китайских властей, которая ввела лимит мощностей на уровне 45 миллионов тонн в год. Однако это слабое утешение для западных производителей: китайские компании просто начали строить новые заводы в Индонезии.

Интересно! Благодаря масштабным китайским инвестициям в добычу и переработку сейчас на Индонезию приходится около половины мирового производства никеля.

Согласно данным Macquarie Bank, рост поставок из Китая и Индонезии привел к резкому снижению цен на никель и закрытию более 500 тысяч тонн перерабатывающих мощностей на Западе с 2020 года.

И без того сильное влияние Китая на мировую металлургическую цепочку будет только усиливаться, поскольку все больше западных предприятий сворачивают деятельность из-за падения рентабельности.

В КНР тоже не все хорошо

Китайские металлургические предприятия также сталкиваются с давлением на маржу, но крупнейшие игроки часто вертикально интегрированы – убытки на одном этапе могут быть компенсированы прибылью на других.

Кроме того, китайские предприятия получают поддержку от центральных и местных властей, что ставит западные компании в невыгодное положение.

Примечательно! Западные металлурги также платят значительно больше за электроэнергию, что особенно критично для алюминиевых заводов, работающих по энергоемкому методу электролиза.

В Европейском союзе, где после энергетического кризиса 2022 года закрылось множество алюминиевых и цинковых заводов, приоритетом стало обеспечение доступа энергоемких секторов к электросетям и заключение долгосрочных договоров на поставку энергии с целью снижения затрат.