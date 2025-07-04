Какие цены на железную руду

Фьючерсы на железную руду движутся ко второй подряд неделе роста и превысили отметку 96 долларов за тонну. Руководство КНР на этой неделе пообещало ограничить устаревшие промышленные мощности, что может способствовать росту цен на сырье, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Железная руда подешевела примерно на 15% за последний год, поскольку экономика Китая – крупнейшего потребителя в мире – продолжает испытывать трудности.

Дополнительное давление на цены оказали поставки из Австралии и Бразилии – основных экспортеров руды.

Что будет с ценами на руду

Аналитики подчеркивают, что хотя в долгосрочной перспективе они скептически относятся к возможности быстрого устранения избыточных мощностей на сталелитейном рынке, ближайшее время цены на железную руду, вероятно, удержатся в диапазоне 95-100 долларов за тонну.

Примечательно! Объем избыточных мощностей на сталелитейном рынке равен 1 миллиарду тонн в год.

Чтобы объемы производства стали и потребления железной руды начали снижаться, должен ослабнуть либо внутренний спрос, или экспорт, или потребуется принудительное сокращение производства. Мы считаем, что рост предложения сдерживает потенциал для дальнейшего роста цен и делает уровень выше 100 долларов за тонну нестабильным,

– отметила аналитик по черным металлам в Goldman Sachs.

Снижение цен на железную руду уже стимулирует рост импорта из Индии. Ранее аналитики ожидали, что Индия станет чистым импортером только к концу 2026 года, когда цены упадут до 80 долларов за тонну