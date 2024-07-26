Грандиозная свадьба семьи Амбани: как индийские миллиардеры связаны с Россией

26 июля 2024, 11:00
Читати новину українською

.

В Индии состоялась самая громкая свадьба года, которую даже не боятся называть свадьбой века. Известный миллиардер из списка Forbes, Мукеш Амбани, женил своего сына и потратил на это более 600 миллионов долларов. И все бы ничего, если бы бизнес семьи Амбани не имел связей с Россией.

Как известно, отец жениха возглавляет нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries, который в дальнейшем продолжает сотрудничать с Россией и согласился покупать сырье в рублях. Таким образом семья Амбани не только помогает Кремлю обходить западные санкции, но и поддерживает спрос на российскую нефть Urals.

Кто такие Амбани, какое состояние потратила одна из самых богатых семей в мире на свадьбу и, почему их партнерство с Россией положительно влияет на экономику агрессора, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Около 20% от бюджета России: кто покупает нефть у Москвы

Празднование длиной в 7 месяцев и ценой в 600 миллионов

Грандиозная свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, всколыхнула мир. Женился сын Мукеша, Анант Амбани, с не менее известной Радхикой Мерчант, дочерью миллиардера Вирена Мерчант, который, в свою очередь, является одним из самых богатых людей в Индии.

Фото с предсвадебных торжеств и самой свадьбы попали чуть ли не в каждое мировое издание. Неудивительно, что такое внимание было приковано к этому действу, ведь за почти 7 месяцев празднования было потрачено более 600 миллионов долларов – многочисленные вечеринки, круиз по Европе для гостей, выступления таких звезд, как Рианна и Джастин Бибер и тому подобное.

  • Кроме того, отец Ананта подарил супругам роскошную виллу стоимостью в 62 миллиона фунтов стерлингов на Palm Jumeriah в Дубае. Дом имеет 10 спален и частный пляж.
  • Презентовали супругам также роскошное авто стоимостью в 500 тысяч фунтов – Bentley Continental GTC Speed.
  • Среди драгоценностей, которыми владеет семья Амбани, есть немало бриллиантов, изумрудов и тому подобное. Чего только стоят украшения Радхики Мерчант, в которые она была одета во время очередных праздничных вечеринок.

  • Кроме того, на праздновании не только супруги получали подарки, но и сами гости. Среди таких презентов были часы Audemars Piguet Royal Oak. В зависимости от номера модели цена достигает от 15 до почти 40 тысяч евро.

Интересно! Среди приглашенных гостей были как американский программист и предприниматель Марк Цукерберг, так и сестры Кардашьян – Ким и Глои. Также актер Джон Сина, бизнесмен Роберт Дадли и бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон. И этот список можно продолжать.

Какие связи имеет семья Амбани с Россией

Мукеш Амбани, 67-летний миллиардер, занимает 9 место в списке самых богатых в мире людей Forbes с состоянием в 116 миллиардов долларов.

  • Мужчина возглавляет и руководит оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries с доходом 110 миллиардов долларов.
  • Бизнес имеет долю как в нефтехимии, нефти и газе, так и в телекоммуникациях, розничной торговле и финансовых услугах.
  • А 29-летний Анант занимает должность в совете директоров компании.

Самый интересный факт во всем этом то, что Reliance Industries несмотря на войну в Украине продолжает сотрудничать с Россией. Кроме того, несколько месяцев назад индийская компания заключила соглашение с "Роснефтью" о покупке нефти в рублях.

  • В мае этого года между Reliance Industries и "Роснефтью" было подписано однолетнее соглашение о покупке не менее 3 миллионов баррелей нефти в рублях в месяц, сообщили в Reuters.

Напоминаем! Президент России, Владимир Путин, после введения санкций США и Европы призвал найти альтернативу западной финансовой системе. Поэтому Москва обязала всех торговых партнеров перейти на платежи в рублях для облегчения торговли.
  • Такое соглашение помогает частному управлению Reliance получать нефть по сниженным ставкам. Взамен Россия будет получать стабильный доход в бюджет, из которого средства идут на продолжение войны в Украине.
  • Индийская нефтеперерабатывающая компания согласилась на оплату нефти российскими рублями через индийский банк HDFC (HDBK.NS) и российский Газпромбанк.
Кстати! После того как Запад прекратил закупку российской нефти и ввел санкции, именно Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти.

Сколько зарабатывает Россия на продаже нефти

Согласно Russian Oil Tracker за июнь от KSE Institute, в мае российские доходы от экспорта нефти снизились – до 16,8 миллиарда долларов. Спад произошел даже несмотря на рост объемов экспорта благодаря теневому флоту.

Заметьте! Три страны, а именно Индия, Китай и Турция, поддерживали спрос на российскую сырую нефть, импортировав 95% "черного золота" за то время.
  • Как свидетельствуют расчеты KSE Institute, при текущих ограничениях в отношении России, в том числе и цен на нефть, доходы страны-агрессора могут достичь 177 миллиардов долларов в этом году. В то же время в 2025 году эта сумма, вероятно, опустится до 141 миллиарда долларов.
  • В то время слабое соблюдение санкций в отношении России может спровоцировать увеличение доходов: в 2024 году – до 198 миллиардов долларов и в 2025 году – до 186 миллиардов долларов.

Интересно! В начале 2023 года Запад ввел эмбарго на российский нефтяной экспорт, а ценовой потолок на это сырье составил 60 долларов за баррель. Впрочем, сегодня российская нефть Urals стоит гораздо дороже установленного потолка – по состоянию на 25 июля это более 76 долларов за баррель.
  • А с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала более 680 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива. И именно сырая нефть и нефтепродукты составляют основную часть доходов россиян от ископаемого топлива.

В то же время, как заявляют в Министерстве финансов России, за четыре месяца 2024 года энергетические доходы бюджета составили 4,157 триллиона рублей. 

  • В ведомстве заявляют, что это на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.
  • Однако известно, что несмотря на рост доходов средства из так называемого ФНБ все же использовались для покрытия недостачи доходов.

Что такое ФНБ

Это Фонд национального благосостояния России, который был создан как часть механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу. В начале фонд использовали для страхования пенсионной системы, а в годы кризиса 2008 – 2009 годов средства использовались для стабилизации ситуации на фондовом рынке. Из открытых источников известно, что по состоянию на 1 января 2024 года объем составлял 11,97 триллиона рублей – это где-то более 86 миллиардов долларов.
Автор: Валерія Городинська