Также на ситуацию повлияло укрепление доллара и спекуляций по поводу вероятного положительного решения администрации Джозефа Байдена относительно использования стратегического резерва США для стабилизации цен на рынке.
Достойно внимания Миллиардеры заработали 2,2 триллиона долларов за время пандемии: как приобщиться к их успеху
Цены на нефть начали падать
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 58 центов или 0,7% до 81,59 доллара за баррель. Цена WTI тоже упала на 58 центов или 0,7% и остановилась на уровне 80,21 доллара за баррель.
Белый дом обсуждает, как справиться с высокой инфляцией, некоторые чиновники призывают использовать стратегический резерв или приостановить экспорт нефти из США,
говорится в отчете аналитиков ANZ.
Американские энергетические компании третью неделю подряд добавляли буровые установки для добычи нефти и природного газа, при этом стоимость черного золота колебалась на уровне семилетнего максимума, что и побудило некоторых игроков вернуться к работе.
Количество буровых установок, являющихся ранним индикатором будущей добычи, возросло за неделю до самого высокого уровня с апреля 2020 года – до 556 единиц. Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК на прошлой неделе изменила прогноз по глобальному спросу на нефть в четвертом квартале 2021 года.
Рынок нефти начал неделю с падения / Фото Unsplash
В ОПЕК ожидают, что средний показатель составит 99,49 миллиона баррелей в сутки, что на 330 тысяч баррелей нефти меньше, чем прогнозировали в прошлом месяце, сообщает Business Times. Годовой прогноз по спросу на нефть тоже снизили на 160 тысяч баррелей в сутки до 5,65 миллиона.
Главная причина такого решения – высокие цены на энергоносители мешают восстановлению экономики после кризиса, причиной которого стала пандемия коронавируса. В ОПЕК также отметили, что рассчитывали на больший спрос со стороны Китая и Индии. В России же на прошлой неделе предупредили о потенциальном "супер цикле" на глобальных энергетических рынках, на фоне которого увеличивается вероятность подорожание нефти, поскольку спрос превышает предложение.