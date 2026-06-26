Почему стаж учитывается в тройном размере?

Стаж умножается на 3 в связи с применением повышающего коэффициента, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Нужно понимать, что этот механизм является компенсационным. Он действует именно для граждан, которые работали или служили в особо сложных или опасных условиях.

Например, в настоящее время тройной стаж могут получать военнослужащие. Речь идет о защитниках, чья служба проходила именно в районе боевых действий.

Также право на зачет тройного стажа имеют депортированные лица. При условии, что они работали во время пребывания в спецпоселении. Отметим, это правило применяется к периодам работы до 1 января 2004 года, если имеются подтверждающие документы.

Обратите внимание! В этих ситуациях один месяц стажа засчитывается как три.

Напомним, страховой стаж влияет на срок выхода на заслуженный отдых. В настоящее время украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для этого необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года будет достаточно 23 лет, в 65 – 15 лет.