Государства ОПЕК + намерены увеличить объемы нефтедобычи в течение следующих трех месяцев. Почему было принято такое решение и как это повлияло на цены на нефть – читайте дальше.

Речь идет об 1,15 миллиона баррелей в сутки за три месяца. Рынок нефти отреагировал мгновенно. Цена на черное золото уже выросло почти на 4%.

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Детали соглашения

Страны-участницы ОПЕК+ провели переговоры на уровне министров в формате видеоконференции.

По данным Bloomberg , они делают ставку на то, что отрасль начала восстанавливаться на фоне активной фазы вакцинации против коронавируса и "возрождения" экономики.

На первом этапе, который придется на май и июнь, экспортеры увеличат добычу сировины на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле этот показатель вырастет до 450 тысяч баррелей.

Кроме того, Саудовская Аравия в рамках соглашения начнет ослаблять одностороннее сокращение нефтедобычи, которое было введено в январе.

В связи с этим, цены на нефть начали стремительно расти. В частности, нефть марки Brent подорожала на 3,43% до 64,88 доллара за баррель, а нефть марки WTI - на 3,18% до 61,4 доллара. По данным Международного энергетического агентства , в текущем году ожидают роста спроса на нефть в мире. Цены на нефть стремительно растут / Инфографика Libertex