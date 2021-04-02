Страны ОПЕК + договорились увеличить объемы добычи нефти: как это повлияло на цену
Государства ОПЕК + намерены увеличить объемы нефтедобычи в течение следующих трех месяцев. Почему было принято такое решение и как это повлияло на цены на нефть – читайте дальше.
Источник:Finance.ua
Речь идет об 1,15 миллиона баррелей в сутки за три месяца. Рынок нефти отреагировал мгновенно. Цена на черное золото уже выросло почти на 4%.
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Детали соглашения
Страны-участницы ОПЕК+ провели переговоры на уровне министров в формате видеоконференции.
По данным Bloomberg, они делают ставку на то, что отрасль начала восстанавливаться на фоне активной фазы вакцинации против коронавируса и "возрождения" экономики.
На первом этапе, который придется на май и июнь, экспортеры увеличат добычу сировины на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле этот показатель вырастет до 450 тысяч баррелей.
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