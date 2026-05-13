Будет ли пенсия, если имеешь 29 лет стажа
- 29 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году в возрасте 63 лет.
- При наличии 29 лет стажа и дохода 15 тысяч гривен, пенсия составит примерно 5,6 тысяч гривен.
От количества стажа зависит время выхода на пенсию. Также этот показатель влияет на размер пенсионной выплаты, которую будет иметь лицо.
Достаточно ли будет 29 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
29 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026, сообщает ПФУ.
Читайте также Пенсии по инвалидности начали проверять жестче: кому могут остановить выплаты в мае
Сейчас минимальные требования к количеству стажа, в зависимости от возраста следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, минимальное количество стажа для выхода на пенсию составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, эти нормы действуют в этом году. До 2028 года минимумы для 60 и 63 лет будут расти, говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какая будет пенсия при наличии 29 лет стажа сейчас?
При наличии 29 лет стажа, можно уйти на пенсию в 63 года. Также, проводя расчеты, учтем такие факторы:
- лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- уходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.
При указанных условиях, пенсия составляет ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если имеешь стаж 29 лет и доход 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что важно знать о стаже современным пенсионерам?
С 1 января 2004 года в Украине существует понятие страхового стажа. Ранее его называли трудовым. Теперь эти понятия приравнены. То есть, трудовой стаж засчитывают в страховой, согласно записям в трудовой книжке (или благодаря другому документальному подтверждению).
Сейчас в страховой стаж засчитывают периоды за которые уплачен ЕСВ. Но эти взносы должны быть не менее минимальных.
Минимальный страховой взнос определяется как 22% от минимальной заработной платы, по состоянию на сейчас. То есть, теперь это 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны в месяц.