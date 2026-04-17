Какая будет пенсия, если имеешь официальный стаж всего 18 лет

На размер пенсии влияет именно количество официального стажа. Также при определении пенсионной выплаты важную роль играет доход, который имел человек. Какая будет пенсия, если проработал всего 18 лет, читайте далее.

Можно ли уйти на пенсию, если имеешь 18 лет официального стажа?

18 лет стажа хватит, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Ведь минимумы для выхода на пенсию в 2026 году установлены такие:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет лицу нужно иметь хотя бы – 33 года страхового стажа;

лицу нужно иметь хотя бы – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум составляет – 23 года страхового стажа;

минимум составляет – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Итак, при наличии 18 лет страхового стажа пенсионер может уйти на пенсию в 65 лет в 2026. Кроме этого, при расчетах пенсионной выплаты учтем, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.

В указанном случае, пенсия лица достигнет примерно – 2,2 тысячи гривен.



Какую будешь получать пенсию при стаже 18 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Однако в реальности пенсия будет больше. Дело в том, что ПФУ искусственно дотянет ее до определенного в этом случае минимума. Сейчас это – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

Что еще должны знать пенсионеры сейчас?