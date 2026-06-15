Какой будет пенсия, если у вас стаж 41 год
Размер пенсии зависит от количества стажа, которое приобрело лицо. Речь идет именно об официальном числе. Также важен доход с которого лицо уплачивает страховые взносы
Какова сумма пенсии при стаже 41 год?
При стаже 41 год, по состоянию на 2026, человек может выйти на пенсию в 60 лет, сообщает ПФУ.
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Дело в том, что на данный момент минимум для выхода на заслуженный отдых в 60 лет составляет – 33 года страхового стажа. Для другого возраста требования следующие:
- в 63 года минимум для выхода на пенсию в настоящее время – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
При расчетах учтем еще такие факторы:
- у человека был доход 10 тысяч гривен;
- он выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Важно! Все расчеты производились с помощью пенсионного калькулятора.
Если опираться на приведенные выше данные, пенсия составит ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.
Какой будет пенсия при стаже 41 год в 2026 году, если зарплата составляла 10 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Как может вырасти пенсия украинцев в 2026 году?
- Пенсии украинцев могут расти благодаря доплате по возрасту. Она предоставляется гражданам старше 70 лет. Условием для начисления такой доплаты является общая ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.
- Размер этой доплаты варьируется. Он зависит от возраста. В настоящее время такая доплата составляет от 300 до 570 гривен.