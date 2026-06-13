Кому могут не зачесть полный стаж?

Отсутствие подтверждающих документов может стать серьезным препятствием для назначения пенсии отдельным категориям украинцев. Прежде всего это касается физических лиц-предпринимателей, которым в случае недостатка сведений в государственных реестрах придется самостоятельно подтверждать страховой стаж.

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Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины. Ведь одним из главных условий для формирования страхового стажа является своевременная уплата единого социального взноса в размере не ниже минимального.

Важно! Если ЕСВ не уплачивался или поступал не в полном объеме, соответствующий период может не быть учтен при назначении пенсии.

Когда можно узнать, что не хватает стажа?

В Пенсионном фонде отмечают, что многие предприниматели узнают об отсутствии отдельных месяцев стажа только после обращения за пенсией. Чаще всего это связано с пропущенными платежами или неполной уплатой взносов в предыдущие годы.

Отдельный риск существует для ФЛП, которые фактически не ведут деятельность, но остаются зарегистрированными. В ряде случаев они обязаны уплачивать ЕСВ даже при отсутствии дохода. Если этого не делать, страховой стаж за соответствующий период не будет накапливаться.

Обратите внимание! Предпринимателям рекомендуется регулярно проверять информацию об уплаченных взносах и страховом стаже через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Какими документами можно подтвердить стаж?

Если речь идет о предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года, подтверждением страхового стажа могут служить квитанции об уплате взносов, платежные поручения, документы о почтовых переводах или официальные данные Пенсионного фонда о перечислении средств.

Для ФЛП на упрощенной системе также учитываются свидетельство плательщика единого налога, специальный торговый патент, патент на уплату фиксированного налога или документы о государственной регистрации предпринимательской деятельности.

Кроме того, информацию о периодах работы могут подтверждать сведения из Реестра застрахованных лиц.

Какие периоды зачисляются в страховой стаж?