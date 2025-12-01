Сколько можно получить за грамм золотого лома 1 декабря

Золото сегодня выросло в цене. Стоимость этого металла на мировом рынке достигла максимума за последние 6 недель. Изменение тенденций также повлияло на цены золотого лома.

Сколько стоит грамм золотого лома сегодня?

Цена золотого лома зависит, в том числе, от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сегодня НБУ установил такие закупочные цены на золото в ломе:

если изделие имеет 333 пробу – 1 852,47 гривны за грамм

375 пробу – 2 086,12 гривны за грамм;

500 пробу – 2 781,49 гривны за грамм;

583 пробу – 3 243,22 гривны за грамм;

585 пробу – 3 254,34 гривны за грамм;

750 пробу – 4 172,24 гривны за грамм;

900 пробу – 5 006,68 гривны за грамм;

999 пробу – 5 557,42 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба обозначает сколько чистого металла в сплаве. Указанное значение нужно просто разделить на 10. Например, если на изделии указано 585 пробу, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Изменились ли цены на банковский металл?

НБУ откорректировал цены и на банковский металл. Сегодня, в зависимости от категории, расценки следующие:

банковское золото высшей категории имеет цену – 5 619,17 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 602,31 гривны за грамм;

а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 562,98 гривны за грамм.

Что важно знать о ценах на золото сейчас?