Как выросла цена на золото в первый день зимы?

Большинство аналитиков считают, что в декабре ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность снижения ставки, по мнению рынков, сейчас – 88%. Кроме этого, золото подорожало, благодаря:

падению доллара до двухнедельного минимума;

значительному спросу на золото;

ожиданию ряда отчетов, в частности, ADP о занятости за ноябрь.

Сегодня золото выросло в цене на 0,3%. Цена этого металла за унцию составила – 4 241,21 доллара.

Напомним! Максимум в 2025 году был установлен в октябре. Тогда одна унция имела цену – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters.

Заметим, что параллельно с золотом выросло в цене серебро. Подорожание этих металлов будет происходить и в дальнейшем.

Мы ожидаем, что цена на золото вырастет до 4 500 долларов за унцию в следующем году, а цена на серебро вырастет до 60 долларов за унцию в следующем году,

– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Какова цена на другие драгоценные металлы 1 декабря 2025 года?