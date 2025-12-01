Как выросла цена на золото в первый день зимы?
Большинство аналитиков считают, что в декабре ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Доллары 1996 года принимают без проблем: где и как можно обменять старые купюры
Обратите внимание! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность снижения ставки, по мнению рынков, сейчас – 88%. Кроме этого, золото подорожало, благодаря:
- падению доллара до двухнедельного минимума;
- значительному спросу на золото;
- ожиданию ряда отчетов, в частности, ADP о занятости за ноябрь.
Сегодня золото выросло в цене на 0,3%. Цена этого металла за унцию составила – 4 241,21 доллара.
Напомним! Максимум в 2025 году был установлен в октябре. Тогда одна унция имела цену – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters.
Заметим, что параллельно с золотом выросло в цене серебро. Подорожание этих металлов будет происходить и в дальнейшем.
Мы ожидаем, что цена на золото вырастет до 4 500 долларов за унцию в следующем году, а цена на серебро вырастет до 60 долларов за унцию в следующем году,
– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.
Какова цена на другие драгоценные металлы 1 декабря 2025 года?
Серебро ощутимо подорожало. Сегодня этот металл вырос в цене на 1,3%. Оно достигло – 57,12 доллара за унцию. В то же время максимум за год составил – 57,86 доллара за унцию.
Платина также подорожала. Она выросла в цене на 0,5%. Сегодня унция этого металла стоит – 1 680,75 доллара.
Палладий подорожал меньше всего. Этот металл сегодня вырос в цене на 0,2%. Сейчас цена унции палладия – 1 452,97 доллара.