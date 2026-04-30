Почему США призывают другие страны освободить Ормузский пролив?

США и Иран пока наткнулись на "тупик" в переговорах, сообщает Reuters.

Это стало причиной того, что цены на нефть достигли самого высокого уровня за 4 года. Такая ситуация, в том числе, является следствием перекрытия Ормузского пролива.

Напомним, Ормуз закрыт, начиная с конца февраля. То есть, начала войны на Ближнем Востоке. А этот путь чрезвычайно важен для поставок энергоносителей. Для понимания, ранее через Ормузский пролив проходили пятая часть мировых нефти и СПГ.

Важно! Попытки открытия Ормузского пролива уже были. Но этот путь довольно быстро начинали снова блокировать.

Сейчас Ормуз заблокирован как Ираном, так и США. Нюанс в том, что американские силы блокируют именно иранские порты, а не пролив в целом.

Почему сейчас растут цены на нефть?

Сейчас цены на нефть выросли из-за новых действий Трампа. Как известно, американский президент заслушал доклад о возможных новых ударах по иранской территории и обратился с угрозами к Тегерану. То есть, вырос риск, что США могут атаковать Иран с новой силой.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Они не знают, как подписать соглашение о неядерной программе. Им лучше скорее поумнеть!

Иран, в свою очередь, обещает блокировать Ормуз, пока ему угрожает опасность. К тому же Тегеран стремится в будущем:

получить репарации;

частично контролировать Ормуз на постоянной основе.

Как изменились цены на Brent?

С начала года нефть марки Brent выросла в цене более чем в 2 раза. Сегодня она достигла рекордного уровня, начиная с марта 2022 года. Сейчас баррель стоит – 110,24 доллара, сообщает Trading Economics.

Рост цен на нефть повлияет на стоимость топлива в мире. К тому же такое увеличение повысит уровень инфляции.

Что известно о переговорах между Ираном и США?