Что сегодня влияет на стоимость нефти?

На стоимость нефти ощутимо влияет напряжение на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Читайте также Действительно ли нефть может достичь 100 долларов за баррель из-за удара США по Ирану

Обратите внимание! Переговоры между США и Ираном состоятся в Омане.

Около пятой части мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном. Другие члены ОПЕК, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, экспортируют большую часть своей сырой нефти через пролив, как и Иран,
– отмечает издание.

То есть, недоступность такого пути "ударит" по мировому рынку нефти. А такая ситуация может стать следствием силового противостояния этих стран.

Какие еще факторы являются решающими для мирового рынка нефти сейчас:

  • Соглашение между Трампом и Моди. США снижают тарифы для Индии. За это индийские покупатели должны отказаться от нефти из России.
  • Чтобы компенсировать сокращение закупок из Индии, Россия делает дисконт на нефть для Китая. Это уменьшает ее доходы от экспорта.
  • Появление венесуэльской нефти на рынке.
  • Укрепление доллара.
  • Волатильность драгоценных металлов.

Профицит торгового баланса Аргентины в энергетике может вырасти в 2026 году с рекордного прошлого года благодаря добыче сырой нефти из сланцевой формации Вака Муэрта до диапазона от 8,5 до 10 миллиардов долларов,
– указывает издание.

Сколько сегодня стоит нефть?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас расценки следующие:

  • Нефть марки Brent имеет цену – 67,69 доллара за баррель.
  • Американская нефть WTI стоит – 63,49 доллара за баррель.
  • Российская Urals – 55,69 доллара за баррель

Почему между Ираном и США напряжение?

  • В Иране состоялись масштабные протесты против действующей власти. Трамп в этот момент поддержал именно протестующих.

  • Впоследствии стало известно, что США отправили военных на Ближний Восток. Этот фактор должен был стать сдерживающим.

  • Трамп пообещал осуществить удар по Ирану, если он возобновит ядерную программу. В то же время иранское правительство анонсировало ответ. Сейчас страны планируют договариваться.