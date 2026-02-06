Что известно об импорте топлива из Индии в ЕС?

Речь идет о запрете ЕС на импорт продукции из российской нефти, сообщает Reuters.

Напомним, эти изменения Евросоюз утвердил еще осенью прошлого года. Однако вступили в силу они уже 21 января, сообщает Reuters.

Танкер Liwa-V класса Aframax, зафрахтованный компанией Reliance, выгрузил около 390 000 баррелей реактивного топлива, или примерно половину своего груза, в порту Фьюмичино близ Рима в период с 1 по 4 февраля,

– указывает издание.

Интересно, что танкер прибыл в Италию еще в начале января. Однако его разгрузка задержалась. Такую ситуацию объясняют неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас, как известно, судно уже выгрузило значительную часть груза. Теперь ожидается возможность, чтобы завершить этот процесс.

Важно! Компания Reliance управляет двумя НПЗ в Джамнагаре. Один из них ориентирован на экспорт. Еще 20 ноября эта компания объявила о прекращении переработки российской нефти именно на экспортном предприятии.

Индия является одним из главных покупателей российской сырой нефти, и игроки рынка внимательно следят за экспортом ее переработанной нефти в Европу на предмет признаков перебоев в торговле, которые могут привести к росту цен на поставки из других стран,

– говорится в сообщении.

Что важно знать об экспорте, который осуществляет Индия в Европу?

Еще в прошлом году Индия экспортировала в Европу 4,1 миллиона тонн авиационного топлива. Для понимания, это почти втрое больше чем в 2021 году. В период с 2022 по 2025 годы именно Индия обеспечивала примерно 15% от всего импорта реактивного топлива в Европу.

В январе ситуация с топливом из Индии несколько изменилась. В этот период ожидается только одна партия.

Интересно! После внедрения запрета ЕС до сих пор не было зафиксировано поставок дизельного топлива из Индии в Евросоюз.