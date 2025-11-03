Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость нефти также зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Читайте также Все из-за санкций: еще одна страна отказывается от российской нефти

Сейчас стоимость основных марок установлена такая:

Brent торгуется по – 64,68 доллара за баррель.

торгуется по – 64,68 доллара за баррель. Американская нефть WTI по – 60,88 доллара за баррель.

по – 60,88 доллара за баррель. Российская Urals – 58,43 доллара за баррель.

Что влияет на цену нефти 3 ноября?

Сегодня цены на нефть почти не изменились. Так происходит несмотря на то, что ОПЕК+ планирует увеличивать поставки, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Сейчас рынок несколько обременен вероятным избытком предложения. Также беспокойства добавляют слабые данные по производству в Азии.

В воскресенье ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти в декабре. Известно, что объем вырастет на 137 000 баррелей ежедневно. Также организация объявила о приостановлении увеличения добычи в I квартале 2026 года.

Аналитики сохраняют свои прогнозы по ценам на нефть практически неизменными, поскольку рост добычи ОПЕК+ и низкий спрос компенсируют геополитические риски для предложения. Оценки профицита на рынке нефти колеблются от 190 000 до 3 миллионов баррелей в сутки,

– отмечает Reuters.

Также определяющими факторами для цены нефти стали:

санкции США (в частности, речь идет об ограничениях против "Лукойла" и "Роснефти");

атаки Украины на российскую инфраструктуру;

рост добычи сырой нефти в США в августе – до рекордных 13,8 миллиона баррелей в сутки.

Что нужно знать о рынке нефти сейчас?