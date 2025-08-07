Почему растут цены на металлы?

Несмотря на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины, экспорт из Китая в июле неожиданно ускорился. Общая стоимость экспорта выросла на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превзошла прогнозы экономистов, которые ожидали роста на уровне 5,6%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Почти вибраниум: какой самый прочный металл в мире

Китайские производители переориентировались на альтернативные рынки и все активнее наращивают экспорт, чтобы компенсировать замедление темпов роста внутренней экономики, это способствует поддержанию спроса на и росту цен на металлы.

Важно! Черные Металлы широко применяются в производстве промышленной продукции – от кондиционеров и автомобилей до потребительских товаров.

Импорт меди также превысил ожидания. В июне закупки необработанной меди и изделий из нее достигли 480 тысяч тонн – это максимальный показатель с начала года.

Российские поставки, а также грузы из китайских горнодобывающих предприятий в Африке, возможно, частично заменили объемы, которые ранее перенаправлялись в США в попытке опередить введение пошлин администрацией Трампа,

– отметила аналитик компании Zijin Tianfeng Futures Чжоу Сяоу.

Алюминий на Лондонской бирже металлов растет третий день подряд – его цена увеличилась на 0,6%, достигнув 2 625 долларов за тонну. Медь подорожала на 0,4%, цинк - на 1%.