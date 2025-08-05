Что происходит в металлургическом секторе Украины?

Постоянный рост цен на электроэнергию в Украине ставит под угрозу дальнейшее существование энергоемких отраслей, в частности металлургии. По словам экс-министра энергетики Ольги Буславец, в 2021 году доля расходов на электроэнергию в себестоимости продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" составляла 7%, а в 2025 году достигла уже 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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По ее словам, такая динамика может привести к потере металлургического производства как сектора – с соответствующим падением ВВП, массовыми увольнениями и необходимостью импорта металла для восстановления страны.

Буславец назвала главные причины роста цен на электроэнергию:

Отсутствие конкуренции на рынке;

Разрушенные мощности и дефицит генерации;

Региональный дисбаланс - генерация сосредоточена на западе, а промышленность - в центре и на востоке;

По ее мнению, без государственной поддержки энергоемкой промышленности в условиях войны и нестабильности металлургия не сможет сохраниться. Буславец напомнила, что в 2020 году уже действовали спецмеханизмы закупки электроэнергии по фиксированным ценам, и подобную практику можно восстановить

Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине в августе?

Цены на металлолом в Украине формируются под влиянием нескольких факторов. Они зависят от типа и состояния металла, его чистоты и размера фрагментов. Стоимость может меняться и в зависимости от объема – более крупные партии обычно оцениваются дороже.

Важно! Расценки в пунктах приема вторсырья могут сильно разниться даже в пределах одного города.

Средние цены на лом в Украине: