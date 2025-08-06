Как определить прочность металла?
Металлы значительно отличаются по своим физическим свойствам. Одним из важнейших факторов при выборе металла является его прочность – способность выдерживать различные нагрузки, не разрушаясь, пишет 24 Канал со ссылкой на Thyssenkrupp Materials.
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Существует несколько типов прочности металлов. Самый прочный металл в мире определяется по совокупному показателю этих типов.
Основные типы прочности металлов:
- прочность на разрыв – показывает, насколько материал способен сопротивляться растяжению;
- прочность на сжатие – характеризует устойчивость материала к сжимающим усилиям;
- предел текучести – определяет, при каком напряжении металл начинает необратимо деформироваться;
- ударная вязкость – показывает, сколько энергии металл может поглотить при ударе, не разрушаясь.
Вольфрам
Вольфрам считается самым прочным металлом в мире. Его отличает чрезвычайно высокая температура плавления и прочность на разрыв.
Интересно! Название металла происходит от шведского слова, что означает "тяжелый камень".
Вольфрам используют при производстве боеприпасов, электрических и телевизионных трубок, для испарения металлов, изготовления красок и соединения стекла с металлом.
Сталь
Сталь - один из самых распространенных и самых прочных материалов. Благодаря своей прочности, долговечности и доступности, сталь применяется в строительстве, машиностроении, транспортной инфраструктуре, бытовой технике и армировании бетона.
Интересно! Сталь – это сплав железа с углеродом и добавками (марганец, сера, фосфор, кремний и т.д.).
Хром
Твердый блестящий металл с характерным стальным оттенком, который известен своей твердостью. Хром применяется в автомобильных покрытиях (гальваника), а также входит в состав пищевых добавок.
Интересно! Хром активно используется в производстве нержавеющей стали.