Сколько стоит медный лом в Украине

За последние 6 месяцев стоимость остается стабильной для 4 видов медного лома, в то время как для остальных 3 видов цена ниже, чем была ранее, отмечается на сервисе MetalMonitor. В целом же средняя цена на металлолом колебалась от 329,86 гривны до 465,03 гривны.

Таким образом, фосфористый медный лом стоит от 500 до 590 гривен за килограмм, а медь "блиск" – от 490 до 512 гривен. Смешанная медь обойдется от 457 до 500 гривен, а медная фольга и лента – от 400 до 475 гривен. Медная стружка будет стоить от 370 до 450 гривен за килограмм, а медный кабель и проводка – от 260 гривен за килограмм.

Кстати, больше всего за медный лом сегодня готовы платить отдельные пункты приема в Харьковской и Винницкой областях, где максимальная цена достигает 590 гривен за килограмм. В то же время в Киеве стоимость обычной меди в основном составляет 450–490 гривен за килограмм в зависимости от ее вида и состояния.

Впрочем, стоит учитывать, что окончательная цена на медный лом будет зависеть не только от региона, но и от чистоты металла, его загрязненности и условий конкретного пункта приема.

Напоминаем, что в пунктах приема лома больше всего ценятся именно цветные металлы, в частности медь. И искать их нужно именно в старых бытовых предметах: старой электропроводке, кабелях, двигателях автомобилей, холодильниках, бойлерах или стиральных машинах.