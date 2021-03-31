Компания ByteDance уверенно покоряет мир бизнеса. Почему выросла стоимость акций стартапа и что планирует делать его основатель – читайте дальше.

Акции компании, владеющей популярным приложением TikTok, на вторичном рынке ценных бумаг оценили в 250 миллиардов долларов, хотя еще месяц назад сумма была примерно на 50 миллиардов долларов меньше.

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Доверие инвесторов

Стоимость компании выросла на фоне увеличения доверия инвесторов. Основатель компании Чжан Имин рассматривает варианты первого публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже.

По данным компании CB Insights, во время последнего фандрайзинга ByteDance оценили в 140 миллиардов долларов. Новая стоимость материнской компании TikTok делает ее дороже, чем всемирно известные корпоративные гиганты Exxon Mobil Corp и Coca-Cola Co.

Фандрайзинг – это процесс сбора средств или ресурсов, которые компания не может обеспечить самостоятельно и нужны для реализации конкретного проекта или организации в целом.

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Дальнейшие планы

ByteDance одна из немногих крупных китайских интернет-компаний, которая стремительно развивается, но пока не стала публичной. Генеральный директор Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг отметил, что именно за такими стартапами идут "горячие деньги".

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Недавно стало известно, что Чжан нанял нового финансового директора. Им стал бывший сотрудник Xiaomi Corp Чу Шоу Цзы. Известно, что именно Чу два года назад отвечал за первичное размещение акций Xiaomi на бирже.

Кроме того, привлечение к работе опытного финансового директора помогло ByteDance успокоить своих инвесторов. Фактически, это является формальным подтверждением слухов о планах стартапа провести IPO.

При выходе на фондовую биржу капитализация китайской компании может превысить 350 миллиардов долларов. В перечень компаний, которые получат выгоду от размещения IPO ByteDance, входят:

Sequoia Capital,

General Atlantic,

SoftBank Group Corp.