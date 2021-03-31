Чотири технологічні мільярдери стали одними з найвпливовіших людей у ​​світі під час пандемії. Опитування Vox показало, до кого американці найбільш прихильні.

До кого прихильні у США

Найбільш прихильні американці до Білла Гейтса та Ілона Маска – 55% та 50% відповідно. А от Марк Цукерберг подобається лише 31% американців тоді як 54% негативно ставляться до нього.

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Білл Гейтс

Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft та відомий філантроп, посів перше місце серед улюблених мільярдерів. Кожен четвертий американець дуже позитивно ставиться до Білла Гейтса, а ще 31% – радше позитивно. Водночас кожен третій (35%) американець недолюблює Гейтса. Цікаво, що Білл Гейтс особливо популярний серед демократів.

Ілон Маск

"Технокороля" Ілона Маска, який заснував Tesla, SpaceX та обіцяє заселити людьми Марс, американці також люблять. Половина населення ставляться прихильно до Маска (18% дуже прихильно, а 32% радше прихильно).

Та цікаво, що з-поміж усіх мільярдерів Ілон Маск викликає найменше негативу. Лиш 23% американців його недолюблюють.

Ілон Маск особливо популярний серед чоловіків: 66% підтримки проти низької підтримки від жінок (21%).

Джефф Безос

Найбагатша людина світу та засновник Amazon Джефф Безос викликає стільки ж захвату, як і негативу. Адже його підтримують 36% американців, а 38% респондентів ставляться негативно.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг, засновник Facebook, не дуже популярний у своїй країні. Понад половина американців (54%) заявляють, що негативно ставляться до цього мільярдера. Переважно так відповідали республіканці.

Статки мільярдерів за версією Bloomberg

Найбагатшим у світі є Джефф Безос зі своїми 180 мільярдами доларів .

. Його вже кілька разів обходив Ілон Маск, який наразі володіє 165 мільярдами доларів .

. Білл Гейтс, маючи 140 мільярдів доларів , розмістився на третій позиції.

, розмістився на третій позиції. А Марк Цукерберг закриває п'ятірку найбагатших, маючи 109 мільярдів доларів.

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