Нефть ощутимо подешевела за неделю: что происходит на рынке

8 июля 2022 , 11:30
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Несмотря на то, что сейчас спрос на нефть очень высок, цены падают из-за будущей глобальной рецессии. Ожидается, что нефть завершит неделю падением более чем на 5%.

На этой неделе цены на нефть колебались в диапазоне более 16 долларов. Наибольший обвал происходит в середине недели. Сейчас цены немного восстановились, но все еще ощутимо ниже.

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Сколько стоит нефть

  • Августовские фьючерсы марки Brent еще во вторник торговались на уровне 115 долларов на нью-йоркской бирже. А уже на следующий день опустились ниже 100 долларов. На момент написания материала, 8 июля, стоимость Brent – 104,83 доллара.
  • Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,32 доллара, по данным Yahoo!Finance. В течение недели цена колебалась от более чем 111 долларов до 95 долларов.

 

Что происходит на рынке нефти

Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть преобладает: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обрушит спрос на нефть.

Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

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Автор: Юлія Поскробок