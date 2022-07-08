Нефть ощутимо подешевела за неделю: что происходит на рынке

Несмотря на то, что сейчас спрос на нефть очень высок, цены падают из-за будущей глобальной рецессии. Ожидается, что нефть завершит неделю падением более чем на 5%.

На этой неделе цены на нефть колебались в диапазоне более 16 долларов. Наибольший обвал происходит в середине недели. Сейчас цены немного восстановились, но все еще ощутимо ниже.

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Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent еще во вторник торговались на уровне 115 долларов на нью-йоркской бирже. А уже на следующий день опустились ниже 100 долларов. На момент написания материала, 8 июля, стоимость Brent – 104,83 доллара.

еще во вторник торговались на уровне 115 долларов на нью-йоркской бирже. А уже на следующий день опустились ниже 100 долларов. На момент написания материала, 8 июля, стоимость Brent – 104,83 доллара. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,32 доллара, по данным Yahoo!Finance. В течение недели цена колебалась от более чем 111 долларов до 95 долларов.

Что происходит на рынке нефти

Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть преобладает: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обрушит спрос на нефть.

Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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