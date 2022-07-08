Цього тижня ціни на нафту коливалися в діапазоні понад 16 доларів. Найбільший обвал відбуває всередині тижні. Зараз ціни трохи відновилися, але все ще відчутно нижчі.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent ще у вівторок торгувалися на рівні 115 доларів на нью-йоркській біржі. А вже наступного дня опустилися нижче 100 доларів. На момент написання матеріалу, 8 липня, вартість Brent – 104,83 долара.

ще у вівторок торгувалися на рівні 115 доларів на нью-йоркській біржі. А вже наступного дня опустилися нижче 100 доларів. На момент написання матеріалу, 8 липня, вартість Brent – 104,83 долара. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 102,32 долара, за даними Yahoo!Finance. Протягом тижня ціна коливалася від понад 111 доларів до 95 доларів.

Що відбувається на ринку нафти

Ринок нафти "розгублений". З одного боку, росту цін сприяє те, що попит на нафту переважає пропозицію: країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. З іншого боку, інвестори в очікування глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту.

Тож зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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