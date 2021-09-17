Инвестиционный аналитик BlackRock Расс Кестер заявил, что компания решила продать почти все свои запасы золота, поскольку прогнозирует нормализацию эффективных процентных ставок на фоне восстановления мировой экономики.

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Инвестиционная компания BlackRock отказывается от золота

Кестер добавил, что 14 месяцев назад позиция инвестиционного гиганта в золоте была довольно значительной, однако в компании считают, что этот актив станет менее эффективным на фоне налаживания ситуации с процентной ставкой, как в середине 2020 года. Восстановление глобальной экономики и высокий уровень инфляции – это факторы, которые способствуют тому, что центробанки начнут отказываться от политики экономических стимулов.

Такой шаг уменьшит привлекательность драгоценного металла для инвесторов Ожидается, что Федеральная резервная система США обнародует график сокращения покупок облигаций на следующей неделе, и темпы этого процесса будут иметь решающее значение для золота. Всего за последний год стоимость драгоценного металла упала на 7%. Согласно с данным GoldHub , сейчас цена золота колеблется на уровне 1762 доллара за унцию.

Инвестиционная компания BlackRock отказывается от золота / Инфографика GoldHub

Эффективная процентная ставка Это процентная ставка, которую инвестор, вкладчик или кредитор получает после инфляции. Формально может быть описана уравнением Фишера, которое указывает на то, что реальная процентная ставка примерно номинальной процентной ставке за вычетом ставки инфляции.