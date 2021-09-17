Інвестиційний аналітик BlackRock Расс Кестер заявив, що компанія вирішила продати майже всі свої запаси золота, оскільки прогнозує нормалізацію ефективних процентних ставок на фоні відновлення світової економіки.

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Інвестиційна компанія BlackRock відмовляється від золота

Кестер додав, що 14 місяців тому позиція інвестиційного гіганта в золоті була досить значною, однак у компанії вважають, що цей актив стане менш ефективним на тлі налагодження ситуації з процентною ставкою, як в середині 2020 року. Відновлення глобальної економіки та високий рівень інфляції – це фактори, які сприяють тому, що центробанки почнуть відмовлятися від політики економічних стимулів.

Такий крок зменшить привабливість дорогоцінного металу для інвесторів. Очікують, що Федеральна резервна система США оприлюднить графік скорочення покупок облігацій на наступному тижні, і темпи цього процесу будуть мати вирішальне значення для золота. Загалом за останній рік вартість дорогоцінного металу впала на 7%. Згідно з даними GoldHub, зараз ціна золота коливається на рівні 1 762 долари за унцію.

Інвестиційна компанія BlackRock відмовляється від золота / Інфографіка GoldHub

Ефективна процентна ставка Це процентна ставка, яку інвестор, вкладник або позикодавець отримує після інфляції. Формально може бути описана рівнянням Фішера, яке вказує на те, що реальна процентна ставка є приблизно номінальною процентною ставкою за вирахуванням ставки інфляції.

Інвестиційний аналітик BlackRock зауважив, що прогнозоване зростання дохідності облігацій США з врахуванням інфляції означає, що золото втратить цінність для хеджування (обмеження ризику) капіталів. Кестер наголосив, що у такій ситуації акції – найкращий варіант для страхування своїх прибутків від короткострокового зростання інфляції, ніж золото, яке не приносить грошового потоку.