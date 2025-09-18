Как повлияло решение о снижении процентной ставки ФРС на доллар?

Экономист Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что ситуация вокруг снижения процентной ставки ФРС является одним из фактором влияния на курс гривны относительно других валют в Украине.

По его словам, сейчас мы имеем такую историю усиления евро и ослабления доллара, а это, в свою очередь, отражается на курсе гривны.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Изменения курсов между долларом и гривной и евро мы увидели уже, по сути, вчера-позавчера, потому что решение по ставке ФРС было понятно заранее. Кроме того, оно уже отразилось на курсе валют.

Как говорит Гетман, когда снижается процентная ставка, то американская валюта становится для инвесторов менее интересной. Соответственно они пытаются переключиться на другие валюты, а в первую очередь это евро.

Чем важна процентная ставка США Она является одним из главным инструментом, которым ФРС может регулировать экономику США. Именно благодаря ставке, банки занимают деньги друг другу на определенный срок. Сейчас новый диапазон ставки составляет 4 – 4,25%.

Снижение ставки ФРС влияет на:

Прибыли для инвесторов, ведь чем ниже ставка, тем ниже доходность по американским активам, например облигации, депозиты и тому подобное.

Отток капитала инвесторов происходит из-за низкой доходности, а затем они продают доллары для покупки другой валюты.

Изменился ли курс гривны?

Гетман замечает, что в последние дни на рынке заметно ослабление доллара, а евро наоборот усиливается.

В свою очередь, то же отразилось на украинской валюте относительно этих валют: доллар остался стабильным, или даже немного просел, а гривна относительно доллара укрепилась,

– говорит экономист Гетман.

А вот относительно евро, гривна стала слабее, но не потому, что в Украине она ослабевает, а потому, что изменился курс пары доллар-евро.

Заметьте! По состоянию на 18 сентября, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 41,19 гривны, что ниже показателя в начале рабочей недели. Зато официальный курс евро составляет 48,77 гривны, что почти на 40 копеек ниже цены в начале рабочей недели.

Все события последнего времени намекают инвесторам о том, что США не является такой интересной юрисдикцией для инвестиций. Поэтому лучше вкладывать во что-то другое, чем в американское производство или доллар,

– говорит господин Олег.

Поэтому, сейчас инвесторы вкладывают больше в евро. Кроме того, рассматривают и вкладывают в производство Великобритании, Японии и тому подобное.

Что известно о решении ФРС по снижению процентной ставки?