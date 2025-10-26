Как изменился внешний вид новых 100 долларов?

В первую очередь изменился цвет банкноты. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.

Были внесены коррективы и относительно портрета Бенджамина Франклина:

рамка, где был Франклин, убрана;

сам портрет стал больше.

Также на банкноте появились новые элементы защиты. В частности, можно заметить синюю подвижную 3D ленту.

Стоит отметить и "скрытые" символы. Обратите внимание на чернильницу, на ней есть рисунок колокольчика. Увидеть это можно, если рассмотреть банкноту под углом.



Как выглядят новые 100 долларов / Фото Pexels

Что нужно знать о долларах?