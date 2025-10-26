Как изменился внешний вид новых 100 долларов?
В первую очередь изменился цвет банкноты. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.
Читайте также Проба медицинского золота: можно ли выгодно сдать этот металл
Были внесены коррективы и относительно портрета Бенджамина Франклина:
- рамка, где был Франклин, убрана;
- сам портрет стал больше.
Также на банкноте появились новые элементы защиты. В частности, можно заметить синюю подвижную 3D ленту.
Стоит отметить и "скрытые" символы. Обратите внимание на чернильницу, на ней есть рисунок колокольчика. Увидеть это можно, если рассмотреть банкноту под углом.
Как выглядят новые 100 долларов / Фото Pexels
Что нужно знать о долларах?
Ранее долларовых банкнот было значительно больше. Однако еще в прошлом веке приняли решение сократить перечень номиналов (из-за отсутствия потребности в таких купюрах). Было убрано: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. По состоянию на сейчас, самая большая долларовая банкнота имеет номинал – 100, сообщает U.S.Currency.
По данным National Museum of American History, ранее существовала банкнота 100 000 долларов. Эта купюра использовалась только для внутренних расчетов между банками ФРС. То есть, такая банкнота никогда не находилась в наличном обращении.