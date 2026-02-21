Украинцам пора проверить свою "заначку": каких долларов и евро стоит избегать

Многие украинцы традиционно хранят часть сбережений в наличной иностранной валюте – прежде всего в долларах и евро, воспринимая это как своеобразную "финансовую подушку". Впрочем, не все банкноты пользуются одинаковым спросом на рынке: отдельные из них банки и обменники принимают менее охотно или на других условиях.

Каких купюр советуют избегать?

Поэтому вопрос состояния и года выпуска купюр периодически снова оказывается в центре внимания владельцев сбережений, ведь от этих нюансов может зависеть удобство дальнейшего использования наличных. Детали рассказывает 24 Канал.

Смотрите также 90 "синих" долларов за 100 "белых": что важно знать об обмене валюты в Украине

Что стоит знать о долларах?

"Нежелательными" сейчас стали доллары старых серий, не имеющие современных элементов защиты, то есть эмитированные до 2013 года.

Такие купюры финансовые учреждения принимают менее охотно, все чаще фиксируют случаи возникновения трудностей при обмене.

К слову, в Нацбанке неоднократно заявляли, что валютно-обменные операции в Украине должны осуществлять со всеми без исключения иностранными банкнотами, кроме значительно изношенных или поврежденных. В случае нарушений на сайте регулятора можно оставить жалобу.



Как выглядят 100 долларов старых серий / Фото Pexels

Еще один риск для владельцев наличных – даже незначительный износ банкнот. Формально купюры с мелкими повреждениями должны принимать, но со временем их состояние может ухудшиться.

Обратите внимание! Иногда клиенту могут предложить операцию инкассо. Подробнее о признаках значительного износа или повреждения наличности – читайте по ссылке.

Что стоит знать о евро?

Самый большой номинал в еврозоне – банкнота 500 евро – когда-то была удобной для тех, кто держал сбережения в наличных. Однако с 2019 года ее перестали печатать, и теперь купюра постепенно исчезает из активного обращения.

И хотя, по данным Евроцентробанка, "пятисотка" остается действительной и подлежит обмену без ограничений, риск неудобств для владельцев такого номинала только растет.



Как выглядят 500 евро / Фото Getty Images

Другие интересные факты об иностранной наличности: