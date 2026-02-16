По какому курсу обменивают старые доллары в Украине?

По состоянию на теперь, действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года, сообщает US Currency Education Program.

То есть, такая валюта обменивается и сейчас. При условии, что:

эти банкноты соответствуют образцам и описаниям иностранных центральных банков;

и, если, их подлинность подтверждена специальным оборудованием.

Сложности могут возникнуть с поврежденной валютой. Однако результат зависит именно от степени изношенности, сообщает НБУ.

Важно! В 2023 году регулятор утвердил изменения, которые отменяют перечень признаков незначительного износа. Таким образом НБУ стремился улучшить процесс проверки банкнот.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– указывает регулятор.

Другая ситуация, если банкнота имеет признаки значительного износа. Такие купюры уже отдают на инкассо, какие особенности этой процедуры:

она может быть длительной во времени, ведь банк передает купюры для обмена банку корреспонденту;

происходит эта процедура по тарифам, которые устанавливает финучреждение.

Заметим, что "синими" чаще всего называют купюры, выпущенные позже. В частности, 100 долларов 2013 года, ведь тогда обновился дизайн банкнот. Независимо от цвета, доллары обмениваются по актуальному на день обмена курсу.

Нюанс заключается в том, что, если эта купюра сильно изношена, после проведения инкассо, будет высчитана комиссия. Следовательно, вы получите не всю сумму.

Что еще важно знать о долларах сейчас?