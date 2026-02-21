Українцям час перевірити свою "заначку": яких доларів і євро варто уникати

Чимало українців традиційно зберігають частину заощаджень у готівковій іноземній валюті – насамперед у доларах та євро, сприймаючи це як своєрідну "фінансову подушку". Утім, не всі банкноти мають однаковий попит на ринку: окремі з них банки та обмінники приймають менш охоче або на інших умовах.

Яких купюр радять уникати?

Через це питання стану та року випуску купюр періодично знову опиняється в центрі уваги власників заощаджень, адже від цих нюансів може залежати зручність подальшого використання готівки. Деталі розповідає 24 Канал.

Дивіться також 90 "синіх" доларів за 100 "білих": що важливо знати про обмін валюти в Україні

Що варто знати про долари?

"Небажаними" нині стали долари старих серій, що не мають сучасних елементів захисту, тобто емітовані до 2013 року.

Такі купюри фінансові установи приймають менш охоче, дедалі частіше фіксують випадки виникнення труднощів під час обміну.

До слова, у Нацбанку неодноразово заявляли, що валютно-обмінні операції в Україні мають здійснювати з усіма без винятку іноземними банкнотами, окрім значно зношених чи пошкоджених. У разі порушень на сайті регулятора можна залишити скаргу.



Як виглядають 100 доларів старих серій / Фото Pexels

Ще один ризик для власників готівки – навіть незначне зношення банкнот. Формально купюри з дрібними пошкодженнями мають приймати, але з часом їх стан може погіршитися.

Зверніть увагу! Іноді клієнту можуть запропонувати операцію інкасо. Детальніше про ознаки значного зношення або пошкодження готівки – читайте за посиланням.

Що варто знати про євро?

Найбільший номінал у єврозоні – банкнота 500 євро – колись була зручною для тих, хто тримав заощадження в готівці. Однак із 2019 року її перестали друкувати, тож тепер купюра поступово зникає з активного обігу.

І хоча, за даними Євроцентробанку, "п'ятисотка" залишається дійсною та підлягає обміну без обмежень, ризик незручностей для власників такого номіналу лише зростає.



Як виглядають 500 євро / Фото Getty Images

Інші цікаві факти про іноземну готівку: