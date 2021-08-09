Компания Jungle делает ставку на то, что в течение следующих четырех лет суммарная стоимость этих стартапов возрастет до 1 триллиона долларов.

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Стартапы из Юго-Восточной Азии

Эксперты из венчурной компании изучили данные о 31 стартапе из Юго-Восточной Азии. Минимальная оценка каждой фирмы составляет 250 миллионов долларов. Jungle также учитывала информацию о сделках с венчурным капиталом, которая не является публичной.

Если вы посмотрите на темпы роста за последние 3 – 5 лет в Юго-Восточной Азии, если они будут продолжаться, что непременно будет, то они могут достичь триллиона долларов еще до 2025 года,

– заявил основатель Jungle Ventures Амит Ананд.

Регион с потенциалом

В Юго-Восточной Азии проживает почти 400 миллионов пользователей Интернета и 10% из них впервые присоединились к всемирной паутине в 2020 году. Согласно отчету от Google, Temasek Holdings and Bain & Company , Интернет экономика в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде, которые являются крупнейшими экономиками региона, имеет потенциал пересечь отметку в 300 миллиардов долларов до 2025 года.

Местные стартапы без проблем получают финансовую поддержку от инвесторов, которые готовы выписывать большие чеки. По данным Deal Street Asia , в первом квартале 2021 года фирмы в Юго-Восточной Азии привлекли рекордные 6 миллиардов долларов.

Ананд добавил, что инвесторы стремятся как можно быстрее увидеть рост своих вложений особенно, если сравнивать это с теми доходами, которые они получают от вложений в другие отрасли. Учебная среда этого региона имеет так называемое "превосходство последнего двигателя" – компании могут учиться на успехах и неудачах своих коллег в США, Китая и Индии.

Стартапы с Южно-Восточной Азии до 2025 года подорожают до 1 триллиона долларов / Фото Unsplash

Бум на бирже

Немало известных стартапов в регионе готовятся к выходу на биржу. Компания Grab в апреле объявила, что станет публичной в результате SPAC на сумму 39,6 миллиарда долларов. Это одна из крупнейших сделок с пустым чеком в истории. Индонезийский технологический гигант GoTo Group планирует в скором времени стать публичным. Компания из Сингапура PropertyGuru также готовится к выходу на биржу. По мнению Майкла Линтса, партнера Golden Gate Ventures, появление стартапов на фондовом рынке через компании с пустыми чеками привлекает к ним внимание со стороны инвесторов, особенно в США.

Что такое SPAC Это компания по приобретению специального назначения, также известная как "компания с бланковым чеком", – это корпорация-оболочка, котировок на фондовой бирже с целью приобретения частной компании, что делает ее публичной, не проходя традиционный процесс первичного публичного размещения

Я думаю, что они были немного разочарованы тем, куда привел их рынок SPAC. Именно поэтому они будут более критично относиться к целевым компаний, которые сейчас будут в списке,

– заявил Линтс.

Основатели стартапов, как правило, или продают свое детище большей компании, или проводят публичное размещение акции на бирже (IPO). Сценарий с Mega SPAC, подобно тому, который объявил Grab, все еще является исключением из правил. Линтс заметил, что стоимость большинства стартапов в регионе на момент выхода на биржу составляет менее 1 миллиарда долларов, поэтому обычно это процесс осуществляется путем слияния и поглощения.

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