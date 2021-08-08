Бум фондовых рынков и шквал IPO увеличили состояние сотни женщин-предпринимателей, входящих в рейтинг, на 31% по сравнению с 2020 годом. По данным Forbes , в общем их капитал оценивают в 118 миллиардов долларов.

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Самые богатые женщины США

Первую строчку в рейтинге четвертый год подряд занимает Дайан Хендрикс, которая вместе со своим уже покойным мужем Кеном Хендриксом, создала компанию American Builders & Contractors Supply Co. В этом году она стала первой женщиной США, которая самостоятельно заработала больше чем 10 миллиардов долларов. Ее капитал оценивают в 11 миллиардов долларов. Второй стала Джуди Фолкнер, которая в 1979 году основала ведущую компанию в США по поставке программного обеспечения для ведения медицинской документации Epic. Она заработала 7 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает Маргарет Уитмен с капиталом 6,3 миллиарда долларов. Она больше всего известна тем, что под ее руководством продажи компании eBay выросли с 5,7 миллиона до 8 миллиардов долларов.

IPO Это первичное публичное размещение акций частной компании на бирже (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ). Так компании привлекают средства от инвесторов для продолжения развития бизнеса, масштабирование своего продукта или услуги для широкого круга клиентов.

Всемирно известная певица Рианна впервые попала в этот рейтинг с капиталом в 1,7 миллиарда долларов, оказавшись на 16-й строчке. Львиную долю ее капитала составляет прибыль от компании Fenty. В общем новичками нынешнего рейтинга стали 15 женщин, занимающихся бизнесом, в частности:

Энн Войцики – cоучредитель компании 23andMe с 1,1 миллиарда долларов;

Уитни Вулф Херд – основательница приложения для знакомств Bumble, капитал которой составляет 1,3 миллиарда долларов;

Ким Кардашьян-Вест – звезда реалити-шоу и владелица бренда Skims. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Дженни Джаст – основательница фирмы по торговле опционами Peak6 Capital Management с капиталом в 1,5 миллиарда долларов.

Робин Джонс – владелица страховой компании, заработала 1,3 миллиарда долларов;

Синди Кроуфорд – супермодель увеличила свой капитал до 255 миллионов долларов благодаря своему косметическому бренду Meaningful Beauty. Она занимает последнюю строчку рейтинга Forbes.

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян-Вест вошли в рейтинг Forbes / Фото Getty Images