Не только привычный доллар – в какой валюте хранить деньги безопаснее всего

Во время экономической нестабильности, войн или резких колебаний на финансовых рынках люди обычно ищут способы уберечь свои сбережения. Одним из таких "убежищ" традиционно становятся отдельные валюты – и это не только американский доллар.

Какие валюты считаются надежными?

Их устойчивость обычно связана с экономической силой государства, стабильностью финансовой системы и спросом в мире. Подробнее о "тихой гавани" для сбережений рассказала Investopedia.

В мире существуют валюты, которые обычно не обесцениваются в периоды рыночных потрясений или геополитического напряжения. В нестабильные времена инвесторы переводят в них часть капитала, чтобы обезопасить свои активы от резких колебаний.

Поэтому из-за роста спроса такие валюты могут даже дополнительно укрепляться относительно других денежных единиц. Правда, их устойчивость не является абсолютной, ведь курс способны пошатнуть решения центробанков, торговые конфликты, внутренние экономические проблемы и тому подобное. К самым известным валютам "тихой гавани" относятся:

доллар США (на середину мая курс близок к 44 гривен);

(на середину мая курс близок к 44 гривен); швейцарский франк (курс колеблется в районе 56 гривен);

(курс колеблется в районе 56 гривен); японская иена (ориентировочно 0,28 гривны).

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке именно доллар может укрепиться, тогда как евро окажется под давлением из-за энергетических рисков.



Как выглядят швейцарские франки / Фото SNB

"Надежные" деньги часто используют в торговле на финансовых рынках. Инвесторы сочетают их с более рискованными валютами, зарабатывая на изменении настроений в мировой экономике.

Например, прибегают к так называемой стратегии carry trade, когда средства занимают в валюте с низкими ставками (например японская иена) и вкладывают в активы с более высокой доходностью.

Обратите внимание! Торговля валютами остается сложной и рискованной деятельностью. Перед любыми инвестиционными решениями следует тщательно проанализировать рынок, а при необходимости даже консультироваться с финансовыми специалистами.

Что стоит знать о долларе?

Однако еще весной 2025 года аналитики начали подчеркивать – статус доллара как главной валюты-"убежища" уже не выглядит безоговорочным, писали в The Wall Street Journal.

Среди причин называли непредсказуемую политику Дональда Трампа, прежде всего тарифы и постоянную смену риторики по международной торговле. На этом фоне даже председатель Федеральной резервной системы признал, что длительная неопределенность может сделать США менее привлекательными для инвесторов.

Джером Пауэлл Инвестиционный банкир, председатель ФРС США с 2018 года Если Соединенные Штаты станут юрисдикцией, где риски в будущем будут структурно выше, это сделает нас менее привлекательными. Сейчас мы этого не знаем, но, по моему мнению, именно такой эффект это будет иметь…

Куда еще советуют вкладывать деньги?

Впрочем, эксперты советуют обращать внимание не только на валюты, но и на другие защитные активы, которые уже традиционно пользуются спросом среди инвесторов в сложные времена. В частности, речь идет о: