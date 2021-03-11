Инвестор Иван Мальпика выставил на продажу часть дома в Сент-Луисе в виде невзаимозаменяемыми токена (NFT) на платформе Mintable. Сейчас его стоимость составляет 42,42 Ethereum или 74,23 тысячи долларов.

Невзаимозаменяемыми токен продадут после проведения аукциона. Победитель лота будет обладать половиной дома по адресу 5828 Wise Avenue.

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В комментарии изданию Cointelegraph Иван Мальпика отметил, что в 2020 году в доме сделали ремонт, после этого его стоимость оценили в 138 тысяч долларов. Сейчас дом ежемесячно приносит 1,2 тысячи долларов благодаря сдаче в аренду.

Дом, который выставили на продажу за помощью NFT: смотрите фото Mintable

Что интересно, NFT не имеет юридической силы. Однако владелец дома планирует создать общество с ограниченной ответственностью и заключить договор с покупателем токена для совместного владения домом в равных долях.

Последние продажи с помощью NFT

В марте основатель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в виде NFT. Предприниматель пообещал пожертвовать все деньги на благотворительность.

В начале весны на аукционе за 228,69 Ethereum продали NFT-копию сожженной картины известного уличного художника Бэнкси под названием Morons.