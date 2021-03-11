В США впервые выставили на продажу дом в виде NFT-токена
Инвестор Иван Мальпика выставил на продажу часть дома в Сент-Луисе в виде невзаимозаменяемыми токена (NFT) на платформе Mintable. Сейчас его стоимость составляет 42,42 Ethereum или 74,23 тысячи долларов.
Источник:Mintable
Невзаимозаменяемыми токен продадут после проведения аукциона. Победитель лота будет обладать половиной дома по адресу 5828 Wise Avenue.
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В комментарии изданию Cointelegraph Иван Мальпика отметил, что в 2020 году в доме сделали ремонт, после этого его стоимость оценили в 138 тысяч долларов. Сейчас дом ежемесячно приносит 1,2 тысячи долларов благодаря сдаче в аренду.
Дом, который выставили на продажу за помощью NFT: смотрите фото Mintable
Что интересно, NFT не имеет юридической силы. Однако владелец дома планирует создать общество с ограниченной ответственностью и заключить договор с покупателем токена для совместного владения домом в равных долях.
Последние продажи с помощью NFT
- В марте основатель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в виде NFT. Предприниматель пообещал пожертвовать все деньги на благотворительность.
- В начале весны на аукционе за 228,69 Ethereum продали NFT-копию сожженной картины известного уличного художника Бэнкси под названием Morons.
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