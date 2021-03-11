Криптовалюта, которая появилась в нашей жизни относительно недавно, уже стала известной широкому кругу людей и не является чем-то необычным. Подекуйдуть, что цифровые монеты, впоследствии смогут во многом заменить традиционные деньги.

Эксперты утверждают, что сейчас самое время, чтобы вложиться в криптовалюту и заработать на ней. Как это грамотно сделать – читайте далее.

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История вопроса

Первая криптовалюта – биткоин,которая сейчас знакома почти каждому человеку, появилась еще в 2009 году. Сейчас ее курс взлетел до рекордного максимума, на время преодолев психологическую отметку 50 тысячи долларов, а рыночная капитализация в какой-то момент превышала 1 триллион долларов. Общая же капитализация крипторынка достигает отметки 1,5 трлн долларов, что сопоставимо с аналогичным показателем такого гиганта, как компания Amazon.



Курс биткоина 11 марта / Графика Coindesk

Преимущества криптовалюты

Особенность криптовалют, которая дает им преимущество перед другими средствами платежа – традиционными деньгам, состоит в том, что все расчеты при их использовании обеспечиваются децентрализованной системой, у которой нет внутреннего или внешнего администратора. Это делает криптовалюту очень удобной для проведения платежей.

Например, если человек из Украины захочет перевести свои деньги в Америку, через банк, то это будет медленно и дорого. Ему придется заплатить за эту операцию довольно высокую комиссию. Кроме того, платеж пройдет не мгновенно, ведь банки проводят транзакции только в рабочие дни.



Переводить деньги в криптовалюте намного легче / Фото Anete Lusina, Pexels

Если же переводить деньги в криптовалюте, например, в биткоинах, то все пройдет гораздо проще – мгновенно и практически без комиссий. По мере того как криптовалюту признают все в большем количестве стран мира, криптовалюта будет становиться все более популярной и все больше людей будут пользоваться ей. В результате спрос на нее будет расти, а значит будет увеличиваться и стоимость.

Вопрос безопасности

В начале своего существования криптовалюты считались достаточно рискованным и ненадежным инструментом, который ассоциировался с мошенничеством, хакерами и другими противозаконными вещами. Многие не хотели иметь дело с тем же биткоином, потому что опасались того, что их средства будут похищены.

Но со временем цифровые валюты смогли зарекомендовать себя с хорошей стороны – команды разработчиков постоянно работают над тем, чтобы устранить возможные баги. В результате похитить криптовалюты из вашего криптокошелька или торговой платформы сейчас так же трудно, как и деньги из банка.

Доступная криптореальность

Глядя на взлетевшие в последнее время котировки криптовалют, становится понятно, что цифровая валюта сегодня это реальность XXI века, которую нужно принять. И лучше не просто принять, но и использовать для заработка. Биткоин и другие криптовалюты вряд ли исчезнут в будущем, а значит они могут стать отличным инструментом для вложения средств.

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Чтобы заработать на биткоин и других криптовалютах важно правильно выбрать торговую платформу. Одной из лучших платформ является Libertex от Forex Club, которой пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Libertex позволяет в режиме одного окна совершать сделки более чем с 250 различными финансовыми инструментами, включая, криптовалюты. Все что нужно сделать это:

открыть и пополнить счет в Libertex;

выбрать подходящий инструмент, например биткоин;

определиться с суммой и направлением сделки;

после этого вы в один клик сможете инвестировать в рост этого инструмента или в снижение, нажав соответствующую кнопку.

В Libertex есть встроенный курс обучения, инструменты для технического анализа, а также лента новостей, а пользоваться Libertex можно как через веб-интерфейс, так и с телефонов с операционными системами iOS и Android. Все это делает Libertex наиболее подходящей платформой как для начинающих, так и для опытных инвесторов, которые хотят эффективно управлять своим капиталом.



Зарабатывать с Libertex можно с любой точки мира / Фото Libertex

Кроме того, при возникновении вопросов, специалисты Forex Club с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы проконсультировать вас, подсказать как правильно торговать криптовалютой, а также помочь с выбором подходящих инструментов для вложения средств.

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