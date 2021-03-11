У США вперше виставили на продаж будинок у вигляді NFT-токена
Інвестор Іван Мальпіка виставив на продаж частину будинку в Сент-Луїсі у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) на платформі Mintable. Зараз його вартість становить 42,42 Ethereum або 74,23 тисячі доларів.
Джерело:Mintable
Невзаємозамінний токен продадуть після проведення аукціону. Переможець лоту володітиме половиною будинку за адресою 5828 Wise Avenue.
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У коментарі виданню Cointelegraph Іван Мальпіка зазначив, що у 2020 році в будинку зробили ремонт, після цього його вартість оцінили в 138 тисяч доларів. Зараз дім щомісяця приносить 1,2 тисячі доларів завдяки здачі в оренду.
Будинок, який виставили на продаж у вигляді NFT: дивіться фото Mintable
Що цікаво, NFT не має юридичної сили. Однак власник будинку планує створити товариство з обмеженою відповідальністю і укласти договір з покупцем токена для спільного володіння будинком в рівних частках.
Останні продажі за допомогою NFT
- У березні засновник Twitter Джек Дорсі виставив на продаж свій перший твіт у вигляді NFT. Підприємець пообіцяв пожертвувати всі гроші на благодійність.
- На початку весни на аукціоні за 228,69 Ethereum продали NFT-копію спаленої картини відомого вуличного художника Бенксі під назвою Morons.
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