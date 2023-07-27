Центробанк первой экономики мира установил рекорд за 22 года

С 2022 года в США делают все, чтобы снизить инфляцию. Главным инструментом центрального банка стало повышение базовой ставки. После июльского заседания Федеральный резерв установил новый рекорд.

Новый рекорд центрального банка США

Федеральный резерв объявил об очередном повышении процентной ставки на 25 пунктов до 5,25 – 5,5%. Это пиковое значение за 22 года. С начала этого цикла американский регулятор увеличивал ставку 11 раз.

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В июне глава Федерального резерва Джером Пауэлл заявлял, что ставку могут повысить еще 2 раза до конца 2023 года. Теперь инвесторы ожидают сигнала от центробанка относительно его дальнейших планов, информирует Bloomberg.

Некоторые участники рынка ожидали, что регулятор в июле закончил с повышением базовой ставки. Но существует и другое мнение. В частности, ее озвучила экономист из Citigroup Вероника Кларк.

Они будут бесспорно действовать осторожно после нескольких месяцев более мягких данных по инфляции, которых будет недостаточно, чтобы убедить Федеральный резерв, что его работа завершена,

– сообщила эксперт.

Следует добавить, что агрессивная монетарная политика Федеральной резервной системы США помогла снизить инфляцию с рекордных свыше 9% в июне 2022 года до 3% в июне, согласно данным последнего отчета.

Интересно, что в США за последние годы даже возник новый экономический термин. Все из-за подхода действующего президента США Джозефа Байдена и его администрации по экономике страны.