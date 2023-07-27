Ключевые изменения на рынке нефти

В среду, 26 июля, нефть под брендом Brent завершила торговый день с ценой на уровне 82,92 доллара за баррель. Нефть подешевела на 0,72 доллара или 0,9%.

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Бренд нефти West Texas Intermediate (WTI) торговался с ценой за баррель на уровне 78,78 доллара за баррель. Американское сырье подешевело на 0,85 доллара или 1,1%, сообщает издание Reuters.

Нефть подешевела на фоне новостей о меньшем, чем ожидалось сокращение запасов сырья в США. Также на цены давило решение Федерального резерва об очередном повышении базовой ставки. Интересно, что за день до этого обе марки нефти подорожали до самого высокого уровня за три месяца.

С начала торгов в четверг, 27 июля, цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg :