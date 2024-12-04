В центре внимания теневой флот: какие санкции США ввели против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана. Официальный Вашингтон сфокусировал внимание на критически важной отрасли для Тегерана.

США ввели новые санкции против Ирана

Администрация Джо Байдена, который сейчас является действующим президентом США, ввела новые санкции против судов и организаций, что причастны к транспортировке нелегальной иранской нефти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о 35 организациях и танкерах, которые по данным Минфина США, причастны к деятельности теневого флота Ирана. Новые ограничения являются дополнением к санкциям, которые ввели в октябре. Кроме того, эти санкции являются ответом на ядерную угрозу со стороны Ирана, которая нарастает, и его атаки на Израиль.

Важно! Официальный Вашингтон имеет целью разрушить "теневой" нефтяной флот Ирана, доходы от которого вкладывают в развитие военных технологий и поддержку дестабилизации в регионе.

Американские санкции направлены на то, чтобы правительство Ирана потеряло ресурсы, которые нужны для финансирования ядерной программы, производства ракет, дронов и поддержки террористических группировок в регионе. Отныне юридическим и физическим лицам запрещено сотрудничать с компаниями, которые попали в санкционный список.