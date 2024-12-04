Какие 100 долларов принимают для обмена, а какие – нет

Национальный банк Украины четко разъяснил, какие доллары обязательно должны принимать банки и обменники, а какие – нет. В частности, речь идет о купюрах номиналом 100 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В Нацбанке отметили, что все доллары, которые были выпущены с 1914 года являются действительными. Это касается и банкнот номиналом 100 долларов. Год их выпуска и дизайн, который неоднократно меняли, не влияют на ситуацию.

Напомним, купюру в 100 долларов нового образца ввели в обращение в 2013 году.

В то же время банки имеют право отказываться проводить операции с некоторыми долларами. Речь идет о купюрах долларов с такими признаками: